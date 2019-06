Allenatore Palermo: tutto fatto con Marino, a breve l’annuncio?

Il Palermo sta per sciogliere gli ultimi dubbi sul nome del nuovo allenatore: Pasquale Marino è il prescelto dal club

Pasquale Marino-Palermo, siamo arrivati alla stretta finale. Sembrerebbe che il club siciliano abbia sciolto le ultime riserve e abbia scelto l’ex allenatore dello Spezia come profilo ideale per riportare i rosanero in Serie A.

Accostato più volte in passato all’ex squadra di Zamparini, adesso Marino è il candidato numero uno per la panchina del Palermo. Pochi minuti fa ha avuto inizio l’incontro tra le parti, con il club di Albanese intenzionato a puntare fortemente sul tecnico 57enne. Pasquale Marino, questa volta, sembra essere davvero l’uomo giusto per far risorgere il Palermo, probabile che già in serata ci sia la fumata bianca decisiva.