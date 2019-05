Sono giorni decisivi per il futuro della panchina della Roma: a breve i dirigenti giallorossi scioglieranno i dubbi e annunceranno il nuovo tecnico

Mihajlovic, Fonseca e De Zerbi. Da questo terzetto uscirà il nome del nuovo allenatore della Roma. Evaporati Conte, Gasperini e Bordalàs i giallorossi dovranno scogliere gli ultimi dubbi riguardanti quei tre allenatori. Entro martedì della prossima settimana dovrebbe arrivare la decisione su chi siederà la prossima stagione sulla panchina giallorossa.

Il preferito dalla società, con Petrachi in prima fila, è Sinisa Mihajlovic. Ma il serbo è inviso alla piazza giallorossa. Più indietro c’è Fonseca. Il fattore della non conoscenza della Serie A potrebbe però pesare sulla scelta di Pallotta. Infine De Zerbi, che ormai ha sorpassato nelle gerarchie Giampaolo. Divertimento e gioco offensivo, giovani e spensieratezza, per ripartire nuovamente nell’ennesimo progetto Roma.