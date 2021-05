Roma, caduta libera ma Fonseca non si dimette

Lunedì intenso a Roma: incontro tra Friedkin, Fonseca e Tiago Pinto ma l’allenatore ha deciso di proseguire fino a fine stagione

Ieri è stata una giornata decisiva per il finale di stagione della Roma. A Trigoria è andato in scena un summit tra Friedkin, Tiago Pinto e Fonseca. Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport non c’era l’intento di esonerare l’allenatore portoghese, non avrebbe senso a cinque gare dalla fine, più che altro è servito per capire se Fonseca stesso fosse disposto a proseguire al timone giallorosso.

E Fonseca ha dato la sua disponibilità: non mollerà fino alla fine. Il presidente Friedkin è però rimasto molto deluso soprattutto dalla partita con la Sampdoria che ha dimostrato che la squadra non ha saputo rialzarsi dopo il tonfo di Manchester. Nervosismo e facce tese, dunque, ma alla fine per vedere Sarri nella capitale bisognerà aspettare ancora un mesetto.