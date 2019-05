Spal, il nuovo “Allegri” della Serie A: Semplici verso la permanenza

Leonardo Semplici ad un passo dal rinnovo con la Spal: in caso di permanenza sarebbe record per la società estense. Ecco le novità

Leonardo Semplici potrebbe continuare ad essere l’allenatore della Spal. Come vi abbiamo preannunciato, ieri c’è stato l’incontro con il presidente Mattioli. In caso di conferma, Semplici diventerebbe l’allenatore più longevo alla guida della stessa squadra in Serie A: al momento alla quinta stagione con la Spal.

Il precedente record apparteneva a Massimiliano Allegri che alle redini della Juventus c’è stato per 5 stagioni. Il rinnovo è vicino: la Spal potrebbe avere il nuovo “veterano” della Serie A. Semplici è pronto per il salto di qualità.