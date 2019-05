Allenatore Spezia, il dg Angelozzi: «Marino? A breve parleremo del futuro»

Allenatore Spezia, parola al direttore generale Angelozzi: «Avanti con Marino? A breve parleremo del futuro insieme a lui»

Archiviata la stagione con la cocente delusione dell’eliminazione al primo turno dei playoff, in casa Spezia è già ora di guardare avanti. «Siamo tutti delusi, perché pensavamo di poter fare qualcosa in più – le parole del direttore generale Guido Angelozzi -. Ma bisogna accettare il verdetto del campo e cercare di sfruttare l’amarezza per ripartire più forti di prima».

E il primo orizzonte da raggiungere è quello dell’intesa con la guida tecnica della prossima stagione.«Marino? Un valore aggiunto per questa squadra, a lui vanno i miei complimenti per quanto fatto – ha proseguito Angelozzi -. Nei prossimi giorni ci siederemo ad un tavolo con lui per parlare del futuro».