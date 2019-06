Allenatore Spezia, l’ingaggio blocca Nesta: due nomi arrivano dalla Serie C

Allenatore Spezia, lo scoglio ingaggio blocca Alessandro Nesta: si seguono due protagonisti dei playoff di Serie C

Mentre la situazione allenatori in Serie B si va definendo, lo Spezia cerca un nuovo allenatore dopo l’addio di Marino. Il profilo ricercato deve avere un ingaggio ridotto e saper lavorare con i giovani. Come il Frosinone, anche i liguri seguono Alessandro Nesta ma lo scoglio dell’ingaggio ha fatto virare la società su altri profili.

Secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, si seguono due protagonisti di questa tornata di playoff in Serie C. Il primo è quello di Alessio Dionisi dell’Imolese (fresco di rinnovo fino al 2022) che quest’anno ha portato la squadra emiliana a giocarsi i playoff. Ad eliminarli, è stato proprio il Piacenza che affronterà in finale il Trapani di Vincenzo Italiano, secondo candidato per la panchina ligure.