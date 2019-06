Allenatore Spezia, oggi l’ufficialità di Vincenzo Italiano

Oggi lo Spezia annuncerà ufficialmente il suo nuovo allenatore, Vincenzo Italiano. Pronto un contratto biennale per l’ex Trapani

Come riporta il Corriere dello Sport, lo Spezia è pronto ad annunciare il nuovo allenatore. Oggi, infatti, arriverà l’ufficialità per Vincenzo Italiano come nuovo allenatore dei liguri che dovrà raccogliere l’eredità di Pasquale Marino volato a Palermo.

Pronto per lui un contratto biennale per una società che vuole ulteriormente migliorare l’ultimo piazzamento raggiunto in cadetteria.