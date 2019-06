Allenatore Verona, Aglietti ma non solo: i nomi al vaglio della società

Allenatore Verona, la conferma di Aglietti è possibile ma non scontata: ecco tutti i nomi al vaglio della società

Verona è in festa. L’immediato ritorno in Serie A dopo una retrocessione non è mai scontato, men che meno lo era per l’Hellas quest’anno dopo una parte centrale di stagione molto negativa. Quella che ha portato all’esonero di Grosso e all’arrivo di Aglietti, vero eroe della cavalcata playoff.

La sua conferma, ora, è richiesta a furor di popolo. Ma non è del tutto scontata. Perché, in società, il presidente Setti sta vagliando anche altre due alternative con esperienza nella massima categoria: si tratta di Juric e di Filippo Inzaghi. Per la panchina scaligera, allora, si profila una corsa a tre.