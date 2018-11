Le ambizioni di Steven Zhang: «i mercati globali sono il futuro dell’Inter»

Steven Zhang è intervenuto all’Expo di Shangai per parlare del futuro dell’Inter, destinata ad entrare nel mondo dei mercati globali

«L’Inter continuerà a impegnarsi sui mercati globali». Tali sono le ambizioni di Steven Zhang, che amplia i suoi orizzonti in termini commerciali verso l’Asia. Intervenuto al China International Import Expo di Shanghai, dove l’Inter è presente con uno stand dedicato che sta riscuotendo un enorme successo, il neopresidente nerazzurro ha sottolineato il ruolo fondamentale che la società milanese ricopre in Cina: «L’Inter non è solo un club di calcio, ha un valore di fondo molto più importante. È un ponte e un canale di comunicazione tra Cina, Italia ed Europa verso i tifosi e i consumatori di tutto il mondo. Suning crede molto in questa società per supportare lo sviluppo del calcio in Cina».

Parole a cui fa eco anche Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro anche lui presente a Shanghai: «Sicuramente l’Inter in futuro avrà un ruolo sempre più importante nelle relazioni tra Cina ed Europa».