Amichevole Juventus-Team K-League: streaming e probabili formazioni

Amichevole Juventus-Team K-League: probabili formazioni e dove vedere il nuovo impegno della squadra di Sarri

Vinto ai rigori il Derby d’Italia contro l’Inter dell’International Champions Cup 2019, la Juventus di Maurizio Sarri conclude la sua tournée asiatica con la sfida amichevole contro una selezione del campionato sudcoreano, denominata Team K-League. Juventus-Team K-League: per i bianconeri si tratta del 3° impegno stagionale, prima di rituffarsi nell’ICC con le sfide con la sfida contro l’Atletico Madrid, in una sorta di rivincita del confronto degli ottavi di finale dell’ultima Champions League.

Per Sarri sarà l’occasione di vedere nuovamente all’opera la rosa attualmente a sua disposizione, per poi fare le dovute valutazioni con la società e definire la strategia per i movimenti di mercato in entrata e in uscita nel mese di agosto. L’amichevole si giocherà venerdì 26 luglio 2019 alle ore 13.00 italiane nel palcoscenico del World Cup Stadium di Seul, capace di ospitare 67.000 spettatori che in molti ricorderanno per aver ospitato diverse gare dei Mondiali 2002. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Team K-League

Competizione: Amichevole internazionale

Quando: venerdì 26 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 13.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: World Cup Stadium (Seul)

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri