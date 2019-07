Amichevole Liverpool-Napoli: streaming e probabili formazioni

Amichevole Liverpool-Napoli: probabili formazioni e dove vedere l’impegno internazionale della squadra di Ancelotti

Primo impegno internazionale della preaseason per il Napoli di Carlo Ancelotti, che dopo aver affrontato in amichevole Benevento, FeralpiSalò e Cremonese, rimediando una sconfitta, una vittoria e un pareggio, e aver archiviato il ritiro precampionato a Dimaro, in Trentino-Alto Adige, affronta il Liverpool Campione d’Europa in carica di Jurgen Klopp. Liverpool-Napoli: il confronto fra i partenopei e i Reds si disputerà il pomeriggio di domenica 28 luglio 2019 alle ore 18.00 nella cornice del Murrayfield Stadium di Edimburgo, in Scozia.

La sfida amichevole fra Liverpool e Napoli rappresenta una sorta di rivincita del doppio confronto della fase a gironi di Champions League della passata stagione, con il match di ritorno ad Anfield che si rivelò decisivo per l’eliminazione dal torneo dei partenopei. Per Ancelotti sarà l’occasione per dare minuti agli ultimi arrivati come Elmas, e per dare alla squadra una precisa identità in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Dopo la sfida con il Liverpool, il Napoli proseguirà la sua tournée internazionale affrontando Olympique Marsiglia e due volte il Barcellona.

L’amichevole internazionale Livepool-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky in Pay per View, e dunque sarà visibile dagli abbonati soltanto sul satellite e non sul digitale terrestre. Per poter vedere la partita bisognerà dunque acquistare l’evento attraverso Primafila, selezionando la partita e seguire le istruzioni a video che compariranno sul televisore. Coloro che compreranno l’evento su Primafila potranno seguire la gara anche in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Liverpool-Napoli

Competizione: Amichevole internazionale

Quando: domenica 28 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky (Pay per View)

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Murrayfield Stadium (Edimburgo)

Le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Oxlade-Chamberlain, Origi, Woodburn. All. Klopp

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejón, Younes, Insigne; Mertens. All. Ancelotti