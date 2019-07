Amichevole Perugia-Roma: streaming e probabili formazioni

Amichevole Perugia-Roma: probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la gara della squadra di Fonseca

La Roma di Paulo Fonseca, dopo il doppio impegno di sabato scorso contro Rieti e Ternana, scende nuovamente in campo in amichevole. Avversario dei giallorossi il Perugia di Massimo Oddo, che anche nella stagione 2019/2020 giocherà in Serie B. Perugia-Roma: la gara si giocherà mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 20.30 nella cornice dello Stadio Renato Curi di Perugia.

Per i giallorossi finora un percorso netto, con i precedenti 5 impegni che si sono conclusi con altrettante vittorie: 12-0 al Tor Sapienza, 10-0 al Trastevere, 3-0 al Gubbio, 7-0 al Rieti e 3-1 alla Ternana. Dopo la sfida contro gli umbri, la squadra capitolina proseguirà il suo percorso di avvicinamento alla stagione ufficiale alzando l’asticella della difficoltà e sfidando Lille, Athletic Bilbao e Real Madrid prima dell’inizio del campionato di Serie A.

La partita amichevole Perugia-Roma sarà trasmessa in diretta Tv sul canale tematico Roma TV (numero 213 della piattaforma Sky) e sarà visibile in chiaro per tutti gli abbonati ai pacchetti calcio e sport. I non abbonati potranno comunque seguire la gara in diretta streaming su Sky Go, visto che anche Roma TV è stata inserita fra i canali visibili in streaming sulla piattaforma. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Perugia-Roma

Competizione: Amichevole precampionato

Quando: mercoledì 31 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in tv: Roma TV (canale 213 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Renato Curi (Perugia)



Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-2-1): Leali; Rosi, Moscati, Falasco, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Buonaiuto, Capone; Iemmello. All. Oddo

ROMA (4-3-2-1): Pau López; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Cristante, Diawara; Under, Pastore, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca