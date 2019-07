Amichevole Roma-Gubbio: streaming e probabili formazioni

Amichevole Roma-Gubbio: probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la terza amichevole dei giallorossi

Superati in scioltezza con due goleade i primi due test della stagione, la Roma di Paulo Fonseca alza l’asticella e sfida il Gubbio di Federico Guidi, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C. Roma-Gubbio: la gara si giocherà a porte chiuse mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 18.00 al Campo Testaccio nel Centro sportivo di Trigoria. Nel test dovrebbero fare il rispettivo debutto stagionale, molto probabilmente a gara in corso, Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, aggregatisi per ultimi al gruppo dopo gli impegni con l’Italia Under 21.

La partita amichevole Roma-Gubbio sarà trasmessa in diretta Tv sul canale tematico Roma TV (cnumero 213 della piattaforma Sky) e sarà visibile per tutti gli abbonati al pacchetto calcio. I non abbonati potranno comunque seguire la gara in diretta streaming sulle pagine ufficiali Facebook e Twitter della società capitolina. La gara non sarà invece visibile su Sky Go, visto che Roma TV non rientra fra i canali visibili in streaming. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Gubbio

Competizione: Amichevole precampionato

Quando: mercoledì 24 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Roma TV (canale 213 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: Pagine ufficiali Facebook e Twitter della Roma

Stadio: Campo Testaccio – Trigoria (Roma)



Le probabili formazioni

ROMA (4-3-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Fazio, Mancini, Spinazzola; Florenzi, Diawara; Under, Defrel, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca