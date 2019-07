Amichevoli, Roma-Tor Sapienza: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato dell’amichevole dei giallorossi – VIDEO

La Roma annichilisce la Pro Calcio Tor Sapienza. Nel primo tempo doppietta per Schick, apparso in grande forma, oltre alla rete all’esordio per Spinazzola e ai gol di Spinozzi e Perotti (su rigore).

Nella ripresa Under e Dzeko trovano la gioia personale, ma si prendono la scena capitan Florenzi (doppietta) e Antonucci (tripletta).

Marcatori: 10′ rig. Perotti, 25′ Schick, 43′ Spinazzola, 45′ Spinozzi, 47′ pt Schick, 48′ Ünder, 55′ Antonucci, 58′ Dzeko, 60′ Antonucci, 72′ e 80′ Florenzi, 89′ Antonucci.

ROMA primo tempo: Pau Lopez; Karsdorp, Santon, Juan Jesus, Spinazzola; Spinozzi, Nzonzi; Defrel, Pastore, Perotti; Schick.

Secondo tempo: Olsen; Bouah, Fazio, Capradossi, Kolarov; Bordin, Cristante; Ünder, Antonucci, Florenzi; Dzeko.

All. Fonseca.