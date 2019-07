Amichevoli, Genoa-Val Stubai 9-0: che tripletta di Pinamonti

Il Genoa vince la sua prima amichevole stagionale contro la Val Stubai per 9-0: Pinamonti fa tripletta

Il Genoa di Andreazzoli vince la sua prima amichevole con un roboante 9-0. Buona la prima in rossoblù per Pinamonti che fa tripletta. Grande prova anche per Kouamé che realizza una doppietta. A segno anche Favilli, Criscito, Sanabria e Romero. Ecco il tabellino:

Reti: 20′ Pinamonti, 21′ Favilli, 24′ Criscrito, 34′ Pinamonti, 44′ Pinamonti, 49′ Sanabria, 55′ Kouamé, 61′ Kouamé, 90′ Romero