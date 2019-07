Amiens, ufficiale l’arrivo di Aleesami: l’ex Palermo ha trovato l’accordo con i francesi e la prossima stagione giocherà in Ligue 1 – FOTO

L’Amiens ufficializza l’arrivo di Haitam Aleesami, terzino norvegese classe 1991. L’esterno di origine marocchina si è svincolato dal Palermo, dopo le ultime vicende societarie che hanno investito i rosanero.

Aleesami quindi giocherà in Ligue 1 nella prossima stagione. Nella stagione 2015/2016 con la maglia del Palermo, in Serie A, aveva ben figurato soprattutto in fase offensiva, sfornando parecchi assist. Vestirà la maglia numero 14.