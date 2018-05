Carlo Ancelotti è uno dei tanti nomi accostati al Napoli per la successione di Maurizio Sarri: Aurelio De Laurentiis è pronto ad andare in pressing

Il 20 maggio si chiuderà il campionato italiano, il 21 il nostro calcio dirà addio ad Andrea Pirlo. La partita di addio si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza, e voi vi chiederete cosa c’entra con Carlo Ancelotti, Maurizio Sarri, Aurelio De Laurentiis ed il Napoli. Ebbene c’entra perchè a margine di questo evento dovrebbe esserci il summit tra l’ex tecnico di Milan, Bayern Monaco e Real Madrid, tra le altre, ed il Presidente del club azzurro. Un colloquio per sondare la disponibilità del tecnico a sposare il progetto della società partenopea.

La situazione sembra ancora tutta in divenire, lontana quindi da una definizione e tantomeno dalla firma del nuovo allenatore, come lasciato trapelare da alcuni media locali nelle ultime ore. Cronologicamente fila tutto: tra mercoledì e giovedì ci sarà l’attesissimo confronto fra Sarri e De Laurentis, domenica si concluderà la stagione azzurra e lunedì sarà già tempo di guardare al futuro. Se il Presidente dovesse effettivamente trovare l’accordo con Ancelotti, allora per il Napoli si prospetterebbe un mercato estivo da assoluto protagonista, con tanto di “guerra” dichiarata alla Juventus.