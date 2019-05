Ci sarebbero diverse divergenze di mercato tra Ancelotti e De Laurentiis: in ballo c’è il futuro dell’allenatore al Napoli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti avrebbero idee divergenti di mercato. Queste frizioni sono decisamente preoccupanti, soprattutto per il futuro della squadra.

Ancelotti vorrebbe infatti profili di alto livello per essere competitivi su più fronti fin da subito. Il rapporto però non è al momento in discussione, tuttavia, per il prolungamento di contratto sarà decisiva la prossima stagione.