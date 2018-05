Ancelotti Napoli, le richieste di De Laurentiis al tecnico: crescita internazionale e anche lo Scudetto

Aurelio De Laurentiis ha scelto Carlo Ancelotti, è ufficiale l’arrivo dell’ex Bayern Monaco al Napoli. La scelta di ADL ha sorpreso tutti e adesso il Napoli si candida a diventare una grande a tutti gli effetti. Le richieste di De Laurentiis a Ancelotti sono poche ma semplici, anche se non facilissime da attuare. Innanzitutto vuole interrompere l’egemonia della Juventus in Serie A: il suo sogno era farcela già con Maurizio Sarri, ma la Juve ha vinto anche quest’anno. Lo Scudetto 2018-19 è uno dei chiodi fissi nella testa del presidente azzurro e la scelta di Ancelotti va proprio in questo senso, un allenatore esperto e che sappia come si fa. Inoltre Ancelotti alla Juve c’è stato e non è stato trattato benissimo: due secondi posti sanguinosi e soprattutto la frase dei tifosi “Un maiale non può allenare“, che ancora gli balena nella testa. In più ADL vuole che Ancelotti conceda spazio ai giovani, in rosa ne ha diversi (Rog, Diawara, Zielinski giusto per citarne alcuni) e potrebbero tornargli utili.

L’altra grande richiesta, oltre allo Scudetto, è l’Europa. De Laurentiis non chiede a Ancelotti di vincere subito la Champions League, anche perché sarebbe veramente molto complicato, ma si aspetta una grande crescita europea. Ancelotti ha vinto tre Champions, due col Milan e una con il Real Madrid, ed è uno degli allenatori migliori di sempre. Logico, dunque, che De Laurentiis lo abbia preso per far crescere Napoli sia in Italia sia in Europa. Al patron non sono piaciute le ultime brutte figure europee con Sarri allenatore, quindi vorrà evitare eliminazioni in stile 2017-18. Il Napoli dovrà avere una dimensione internazionale come quella del suo allenatore. Infine, per colmare il gap con la Juventus, Ancelotti dovrà portare la sua mentalità a servizio del Napoli. Niente più Scudetti persi in albergo o prestazioni che dipendono dal risultato di altri campi: il Napoli dovrà giocarsela con tutte e fare la corsa solo su se stesso. Il 2017-18 deve essere d’insegnamento.