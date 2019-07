Napoli, Ancelotti: «Sensazioni ottime. Gaetano? Ecco cosa faremo»

Carlo Ancelotti ha parlato dopo l’amichevole con il Feralpi Salò vinta con un pokerissimo dal suo Napoli. Ecco le sue parole

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria del suo Napoli contro il Feralpi Salò per 5-0. L’allenatore dei partenopei ha fatto il punto della situazione sullo stato della preparazione, soffermandosi in particolare su Gaetano ed Insigne.

Ecco le sue parole: «Il gol di Manolas? Buon per lui. Lo ha fatto dopo 5 minuti. Certo, è stata una partita di allenamento. Un caso che avessi detto che avrebbe segnato. Impressioni? Stanno arrivando i giocatori e si comincia a designare la squadra. Si consolida quello che avevamo l’anno scorso. Stiamo provando un pressing offensivo. Insigne? Si trova a suo agio nella nuova posizione. Ma deve spaziare in tutto l’attacco. Deve cercare l’1 contro 1. Come ha fatto oggi. Gaetano? Lo stiamo provando in una posizione nuova. Lui è molto interessante, del 2000, viene dalle nostre giovanili. Lo stiamo valutando, se tenerlo con noi oppure mandarlo in prestito. Mercato? Non devo parlarne io, lavorano persone competenti».