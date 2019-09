Ancelotti si sfoga con il Napoli: strigliata negli spogliatoi

Carlo Ancelotti si è sfogato con il suo Napoli dopo la vittoria contro il Brescia, che non ha convinto a pieno l’ambiente

Il Napoli vince ma Ancelotti non è felice dell’atteggiamento dei suoi in campo. Gli azzurri hanno sofferto, nonostante siano poi riusciti ad indirizzare il match sul 2-1. Come riporta Il Mattino, dopo la gara, il tecnico ha avuto un duro sfogo nei confronti della squadra.

Negli spogliatoi, l’allenatore ha rimproverato i suoi ragazzi per l’atteggiamento avuto in campo, che non gli è piaciuto affatto. Una strigliata che sicuramente servirà per il futuro.