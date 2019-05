Ancelotti soddisfatto: «A Napoli sono felice. Ecco come miglioreremo in estate»

Dopo il rotondo successo sull’Inter, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed è apparso abbastanza felice e soddisfatto

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro l’Inter: «Mi trovo benissimo a Napoli, ho una clausola il 30 maggio, spero che il Napoli la eserciti, spero di restare per gli altri due anni che ho di contratto. La partita di oggi mostra che abbiamo enormi qualità, la prima parte della stagione è stata di alta livello, la seconda un po’ meno, ma la stiamo chiudendo bene e questo dimostra la serietà del gruppo».

Sul futuro e i movimenti che faranno i partenopei in estate: «Come accorciare sulla Juventus? Possiamo migliorare nella pressione offensiva, questa è una squadra che fa più fatica a difendere nella propria metà campo che nella metà campo avversaria. Come migliorare il calcio italiano? Il calcio italiano non deve perdere le proprie pecularità come attenzione ed intensità. L’aspetto tattico è molto importante, la fase difensiva contraddistingue il calcio italiano»