Papà Andersen: «Cercato dai grandi club ma si trova bene alla Samp»

Il difensore della Sampdoria, Joachim Andersen, potrebbe andare via. Ecco le parole di papà Jacob sul futuro del figlio

Joachim Andersen, difensore della Sampdoria, è oggetto del desiderio di numerose squadre. Sul centrale ci sono Juventus, Inter e anche altri club stranieri. Papà Jacob ha parlato ai microfoni di b.t.dk del futuro di suo figlio. Ecco le sue parole: «Si trova bene a Genova, sa di essere in una buona squadra e mi ha detto che gli piacerebbe fare un’altra stagione a Genova. Non ha fretta ma crede di poter avere la carriera che ha sempre sognato. Ogni settimana sfida attaccanti importanti ed è una bella sfida ogni weekend per lui. Ci sono tanti club su di lui, alcuni lo vorrebbero già ora e non avrebbe problemi a gestire un eventuale cambiamento».

Prosegue papà Andersen: «L’Italia è stata la scelta migliore che potesse fare perché è cresciuto a livello tattico. Lui si è sentito parte integrante della squadra, sin dalla prima giornata. E’ entrato in punta di piedi ed è stato accolto molto bene. icordo un episodio: mi chiamò dopo quattro mesi che si allenava e mi disse ‘Papà, l’allenatore mi ha parlato!’. Era la prima volta che l’allenatore gli parlava. Per la prima volta il mister gli aveva detto ‘bravo’ e gli aveva dato una pacca sulla spalla».