André Silva piace in Liga, Castillejo anche: il Milan lavora in uscita

Il Milan lavora sulle cessioni. Per André Silva e Castillejo si sono aperte due nuove ipotesi che portano in Liga. Tutte le novità

Cedere per poi magari re-investire i soldi e comprare ancora. In casa rossonera è questo il diktat: bisogna fare cassa per poi acquistare dei profili affini al gioco di Giampaolo. La priorità è vendere André Silva, che non rientra nei piani del Milan: l’attaccante ha una nuova pretendente spagnola. Sul giocatore, come spiega La Gazzetta dello Sport, c’è l’Espanyol.

Sirene di Liga anche per Castillejo, la cui cessione si prospetta molto complessa: il giocatore piace al suo ex club, il Villareal, ma servirà un’operazione ben studiata e articolata.

In uscita dal club rossonero anche Kessie (che se dovesse essere venduto imporrebbe un altro acquisto), Laxalt (che piace a Spal, Parma e Atalanta), Ricardo Rodriguez e Calhanoglu (piace in Bundesliga).