Antognoni: «Fiorentina? Serve pazienza. Ci sono difficoltà a fare gol»

L’ex dieci della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola soffermandosi sull’andamento dei viola: le sue dichiarazioni

ANDAMENTO – «La Fiorentina ha preso dei giocatori conosciuti ma vanno valutati nel campionato italiano e vanno aspettati. Nei ruoli determinanti come l’attacco bisogna avere pazienza ma i fiorentini ora si aspettano di più vista la scorsa stagione. Punti persi con le big? Non è solo una questione di mentalità, c’è difficoltà a fare gol e sotto quell’aspetto bisogna migliorare per arrivare a vincere le partite, ci sono stati anche molti 0-0. Davanti non si concretizza quel lavoro fatto dai centrocampisti»