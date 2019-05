Roma in vantaggio per Antonio Conte: per il tecnico del Chelsea nuovo sondaggio dell’Inter, più defilate la Juventus, il PSG e le altre straniere. La decisione entro il 12 maggio

Ancora qualche giorno, probabilmente pochi, ed Antonio Conte sceglierà la sua prossima destinazione. L’ex allenatore del Chelsea sembrerebbe molto vicino al ritorno in Italia, con la Roma che al momento è ancora la squadra favorita ad accoglierlo e, soprattutto, a soddisfare le sue enormi richieste di ingaggio (almeno 9 milioni di euro l’anno sembrerebbe). Nonostante le smentite degli ultimi mesi però, riporta stamane il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe comunque fatto dei tentativi di avvicinamento al tecnico leccese: a spaventare non poco i nerazzurri sarebbero più che altro i 25 milioni di euro lordi che la società dovrebbe sborsare in caso di esonero di Luciano Spalletti, che ha un contratto in scadenza soltanto nel 2021.

Conte attenderà una risposta definitiva entro il prossimo 12 maggio, poi deciderà: la sua destinazione preferita, per ragioni famigliari, resterebbe la Juventus, ma il ritorno in bianconero è ad oggi difficile (Massimiliano Allegri sembrerebbe vicinissimo alla conferma e, addirittura, al rinnovo del contratto in scadenza l’anno prossimo). Negli ultimi giorni si è anche parlato di un possibile avvicinamento di Paris Saint-Germain, Manchester United e Bayern Monaco, ipotesi tuttavia decisamente sullo sfondo rispetto a quelle italiane.