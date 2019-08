Arana Atalanta, è fatta per l’arrivo del brasiliano: i dettagli

Arana Atalanta, è fatta per l’arrivo del brasiliano del Siviglia: i dettagli sull’operazione di calciomercato

L’Atalanta ha trovato l’esterno che tanto aveva cercato in questa sessione di mercato. Il club bergamasco, dopo le difficoltà per l’arrivo di Laxalt, ha virato su Arana del Siviglia.

Come riportato da Sky Sport, il terzino brasiliano classe 1997 potrebbe arrivare già nelle prossime ore in Italia per siglare l’accordo con la società di Percassi, sulla base di un prestito secco con riscatto fissato a 8-9 milioni.