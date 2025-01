Araujo Juve, arrivano conferme: è l’obiettivo primario per gennaio! C’è già una data decisiva, le ultime

Araujo Juve, arrivano conferme: è l’obiettivo numero uno per gennaio! Ecco la data decisiva, le ultimissime in casa bianconera

Secondo quanto confermato da Matteo Moretto su Relevo, la Juve vuole due difensori per il mercato di riparazione ed avrebbe messo in cima alla lista il difensore del Barcellona Araujo, ​​sotto contratto con gli spagnoli fino al 2026.

La situazione è ancora ferma e la Juventus vuole convincerlo ad ogni costo già per la finestra di mercato di gennaio. Nessun contatto ufficiale tra i club: i bianconeri avrebbero l’intenzione di contattare il Barcellona dopo la Supercoppa di Spagna per capire i piani della società blaugrana. La squadra di Flick stasera sarà in campo per la semifinale contro l’Athletic Bilbao, mentre la finale è in programma domenica.