Arbitri Europa League: Jug alla Lazio, Martins arbitrerà Leicester-Napoli

Designati gli arbitri per i match della prima giornata dei gironi di Europa League: ecco gli arbitri di Lazio e Napoli

La UEFA ha designato i direttori di gara per i match di Europa League in programma giovedì 16 settembre. Ecco nel dettaglio le squadre arbitrali per Galatasaray-Lazio e Leicester-Napoli.

La Lazio, attraverso il suo sito ufficiale, ha fatto che il match, in programma giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18:45 (ore italiane) all’Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul, sarà diretta dallo sloveno Matej Jug. Ecco il sestetto arbitrale:

Arbitro: Matej Jug (SNV)

Assistenti: Matej Žunič (SVN) – Manuel Vidali (SVN)

Quarto uomo: David Smajc (SVN)

VAR: Slavko Vinčić (SVN)

AVAR: Rade Obrenovič (SVN).

Sarà l’arbitro portoghese Tiago Martins a dirigere Leicester-Napoli, prima giornata di Europa League, in programma giovedì alle ore 21.

Arbitro: Tiago Martins (POR)

Assistenti arbitrali: Luis Campos (POR), Bruno Alves Jesus (POR)

Quarto uomo: Vitor Ferreira (POR)

Video Assistant Referee: Alejandro Hernández (ESP)

Assistente Video Assistant Referee: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)