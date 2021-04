Arbitro Real Madrid Barcellona: infortunio per Lahoz. C’è il sostituto

Mateu Lahoz non sarà il direttore di gara nell’importantissima sfida tra Real Madrid e Barcellona: ecco il suo sostituto

Evenienza particolare in Liga ma non una prima volta. Per il Clasico, importantissimo ai fini della classifica, tra Real Madrid e Barcellona era stato designato Mateu Lahoz.

Come riportato dalla Liga in un comunicato, l’arbitro ha subit un infortunio ed è stato sostituito da Gil Manzano. Sarà suo dunque il compito di dirigere la sfida che potrebbe stravolgere la classifica della Liga.