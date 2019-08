Arbitro Wolverhampton Torino: ecco chi dirigerà il match di Europa League, decisivo per la qualificazione alla fase a gironi

Sale la febbre granata per il ritorno dei playoffs di Europa League in programma giovedì. Il Torino farà visita al Wolverhampton per cercare il pass per la fase a gironi: la squadra di Mazzarri dovrà ribaltare il 2-3 maturato al Grande Torino.

La società granata, tramite il suo profilo Twitter, ha reso noto l’arbitro per la gara di giovedì: sarà lo spagnolo Manzano a dirigere il match, coadiuvato da Sevilla, Rodriguez e Munuera.