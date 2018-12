Arbitri Champions: Stieler per Young Boys-Juve, Taylor per Viktoria Plzen-Roma

Le designazioni arbitrali in vista dell’ultimo turno di Champions. Arbitri Champions: ecco le designazioni per le italiane e i precedenti

Ultimo turno di Champions League in arrivo. La Juventus e la Roma sono le uniche due italiane già certe della qualificazione agli ottavi: i bianconeri vogliono chiudere al primo posto, i giallorossi sono sicuri della seconda piazza. La Uefa ha reso noti gli arbitri per le sfide delle due italiane che scenderanno in campo mercoledì prossimo: sarà il tedesco TobiasStieler a dirigere Young Boys–Juventus, sfida valida per la sesta e ultima giornata del girone H di Champions League. Stieler ha due precedenti con le italiane, in entrambi i casi si trattava della Roma: i giallorossi hanno sconfitto il Viktoria Plzen 4-1 nell’Europa League 2016-17 e poi il Qarabag 1-0 nella Champions 2017-18.

Come detto, mercoledì sera scenderà in campo anche la Roma. I giallorossi saranno di scena, sempre mercoledì ma alle 18.55, a Plzen contro il Viktoria per l’ultima uscita nel girone G. A dirigere la sfida sarà l’inglese AnthonyTaylor. Diversi precedenti anche tra l’inglese e le italiane. Nei 4 incroci precedenti, Taylor ha diretto le italiane nelle coppe in Juve-Dinamo Zagabria 2-0, CL ’16-17; Lipsia-Napoli 0-2, EL ’17-18, nel pareggio tra Inter e Saint-Etienne del 2014-2015 (Europa League) e nella sconfitta della Roma, in trasferta, a Lione, nel 2016-17. E’ stato anche l’arbitro dell’amichevole che ha visto l’Italia sconfitta 3-1 dalla Francia lo scorso 1 giugno.