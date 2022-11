Le parole di Di Maria sull’assist per Messi in Argentina Messico: «Non ho parole, per me è giocare con il migliore al mondo»

Intervistato da Olé dopo la vittoria dell’Argentina sul Messico, Angel Di Maria ha commentato così l’assist fornito a Lionel Messi. Di seguito le sue parole.

«Gli ho passato una cac**a. Ma Leo aggiusta sempre tutto sempre, la cosa importante è che la palla gli sia arrivata, ne avevamo parlato alcuni minuti prima. Mi aveva detto che loro si mettevano molto arretrati e che gli spazi potevano esserci. E così ho provato a dargliela, ho aspettato, ha controllato e ha fatto un gol meraviglioso. Che altro posso dire di Leo? Non ho parole, per me è come giocare con il migliore al mondo».

