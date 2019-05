Argentina, Mascherano: «Icardi? Non ha meritato la Nazionale»

Icardi accusò la Nazionale di poca coesione. L’ex leader albicelese fa chiarezza sulle critiche dell’attaccante dell’Inter

Javier Mascherano fa chiarezza sulle parole polemiche di qualche mese fa di Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter lamentava una scarsa coesione nel gruppo.

Ecco le parole di Mascherano a Late Fm:«Ha mangiato al nostro tavolo, ma lui lo nega. Mi hai chiesto se fosse ben accetto e ti dico che la Seleccion non è di nessuno, appartiene a tutti. Quelli di noi che sono stati abbastanza fortunati da stare in Nazionale per molto tempo è perché se lo sono meritato».