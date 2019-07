Argentina, Paredes c’è sempre davanti alla difesa

Leandro Paredes è una delle poche certezze tattiche dell’Argentina di Scaloni. Fondamentale nella posizione di vertice basso

In questa Copa America, Scaloni ha cambiato tante volte schieramento a un’Argentina senza una vera identità tattica. Uno dei pochi imprescindibili è Leandro Paredes, davanti alla difesa tanto in un centrocampo a 2 quanto in una mediana a 3.

Il giocatore dello Zenit è sempre molto vicino ai due difensori centrali, prima fonte e supporto in avvio di azione. Contro il Venezuela, le attenzioni che gli avversari riservavano a Messi hanno consentito ai giocatori dell’Argentina di trovarlo con facilità.