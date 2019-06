Argentina, prestazione disastrosa di Angel Di Maria contro la Colombia

I numeri della partita di Angel Di Maria contro la Colombia sono terrificanti. Analizziamo le sue statistiche

Angel Di Maria è uno dei principali giocatori dell’Argentina ad essere sotto accusa per la disastrosa sconfitta contro la Colombia. Mai nel vivo dell’azione, i numeri fotografano bene la sua prova altamente negativa.

Schierato come ala sinistra, l’ex Real Madrid, nei 45′ in cui ha giocato, ha totalizzato la miseria di 7 passaggi. Per il resto, è stato un fantasma. 0 passaggi chiave, 0 dribbling e 0 tiri. Come se non bastasse, gli avversari lo hanno saltato per ben 4 volte.