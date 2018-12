Argentina, primo gol di Icardi: «Una grande emozione» – VIDEO

Il capitano dell’Inter, Icardi, ha trovato il primo gol con la maglia della Nazionale argentina: l’attaccante ha parlato del gruppo e della sua gioia personale

La notte di Argentina-Messico sarà ricordata come la notte delle prime volte: Icardi e Dybala, infatti, hanno messo a segno la prima rete con la maglia dell’albiceleste. Il capitano dell’Inter ha aperto le marcature dopo non appena 70”, dopo essersi liberato in area dei diretti marcatori. Dall’altra parte Dybala, subentrata nella ripresa, ha trovato il gol del raddoppio. «Sono felicissimo – ha commentato Icardi a fine gara – Ho raggiunto l’obiettivo ed è stata una grande emozione. Non avevo ansia, ma il gol per un attaccante è tutto». Icardi ha poi parlato dell’attuale Nazionale: «Ora c’è un gruppo vero, ci divertiamo e stiamo costruendo qualcosa di importante. Prima non era così».