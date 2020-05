Argentina, Tapia: «Ripresa del calcio? Non c’è una data, nessuna fretta»

Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio argentina Tapia a proposito della possibile ripartenza del calcio

L’Argentina non ha ancora un piano per la ripresa del calcio. A precisarlo è il presidente dell’AFA, Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

«Non abbiamo in programma una data per il ritorno al calcio, né c’è l’idea di farlo adesso. Sarebbe rischioso e non dobbiamo avere alcuna fretta. La priorità è la salute. Dobbiamo salvare vita ed essere certi di non correre rischi. Sono pessimista sull’inizio delle partite per il girone sudamericano per il Qatar 2022. Non credo che si giocheranno quest’anno. Il presidente della FIFA è a conoscenza dei problemi esistenti».