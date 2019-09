Armenia Italia, vincere per continuare la striscia positiva

Oggi l’Italia scenderà in campo alle 18:00 contro l’Armenia. Gli azzurri dovranno vincere per il punteggio e per un record

Alle 18:00 la Nazionale italiana scenderà in campo contro l’Armenia. Gli azzurri dovranno vincere per guadagnare altri 3 punti e mettere un ulteriore tassello verso l’Europeo, ma non solo.

L’Italia di Mancini vuole anche continuare la striscia positiva che vale un record. Gli azzurri hanno infatti vinto le ultime otto gare di qualificazione agli Europei: è un record nella storia azzurra, un record che oggi potrebbe allungarsi ancora.