Armenia-Italia, Karapetyan si scaglia contro Bonucci: «Vergognoso»

Armenia-Italia, Karapetyan si scaglia contro Bonucci per l’episodio del cartellino rosso: «Ti rispetto, ma questo è stato vergognoso»

Il rosso rimediato da Karapetyan nella gara tra Italia e Armenia di ieri ha fatto storcere il naso non poco al giocatore. Nel primo tempo, in un contrasto aereo con Bonucci, ad avere la meglio di testa è stato proprio Karapetyan, ma il direttore di gara ha immediatamente fermato estratto il secondo cartellino giallo.

L’armeno ha dovuto così lasciare il campo, ma non si è certo dimenticato dell’episodio. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un’immagine del suddetto scontro, allegandogli un messaggio contro il difensore della Juventus: «Ho grande rispetto per quello che hai fatto in carriera, ma questo è vergognoso».