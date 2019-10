Armenia Italia Under 21, Nicolato: «Gara volenterosa. Non stiamo bene»

Il CT dell’Italia Under 21 Nicolato commenta la vittoria maturata in casa dell’Armenia: ecco l’analisi dell’allenatore degli azzurrini

L’Italia Under 21 trionfa 1-0 contro l’Armenia e continua il suo percorso verso Euro2021. Nicolato al termine della gara commenta ai microfoni di Rai Sport la prestazione.

«Abbiamo fatto una gara volenterosa, ma la squadra non sta bene fisicamente. Abbiamo avuto tante occasioni tra primo e secondo tempo, poi se non le sfrutti con un tiro in porta rischi di pareggiarla».