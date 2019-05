Arsenal, Cech: «Finale meritata. Ora proviamo l’ultimo colpo»

L’Arsenal conquista la finale di Europa League, una gara speciale per Cech, proprio contro il “suo” Chelsea come la prima da Gunners

Il portiere dell’Arsenal Petr Cech ha parlato della finale conquistata dai suoi proprio contro il Chelsea, la sua ex squadra: «Abbiamo compiuto l’ultimo passo per la finale, ce l’abbiamo fatta e ce la siamo meritata: abbiamo battuto tante squadre, superato tanti ostacoli… Adesso abbiamo tempo per prepararci e tentare quest’ultimo colpo. Credo che i tifosi appassionati di calcio negli ultimi tre giorni abbiano potuto vedere cose straordinarie nelle coppe europee».