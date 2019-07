Arsenal, Edu è il nuovo direttore tecnico: «Torno per fare la differenza. In squadra tanti talenti fantastici»

L’Arsenal ha ufficializzato l’arrivo del suo nuovo direttore tecnico, una vecchia conoscenza per i Gunners. È Eduardo Cèsar Gaspar, meglio noto come Edu. L’ex giocatore del Corinthians ha militato in biancorosso per 3 anni, dal 2002 al 2005, ed ha fatto parte degli Invincibles di Wenger. Ecco le sue parole dopo l’ufficialità:

«L’Arsenal ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e sono felice di ritornare in questo club con un nuovo ruolo. La squadra è forte e ricca di giocatori di talento, persone fantastiche ad ogni livello. Voglio aiutare a fare la differenza».