Arsenal, Emery: «Europa League obiettivo numero uno»

Unai Emery ha parlato alla vigilia della finale di Europa League tra il suo Arsenal e il Chelsea.

Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:«Questo titolo è il nostro primo obiettivo. Vogliamo goderci questa serata e giocare per ottenerlo ma soprattutto fare qualcosa di importante per l’Asenal. Questo titolo ci darebbe la possibilità di giocare in Champions League l’anno prossimo e questo è il secondo obiettivo».