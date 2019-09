Arsenal: i grossi problemi difensivi di Emery

L’Arsenal di Emery sta incontrando grossi problemi difensivi. La tenuta in non possesso dei Gunners è parecchio fragile

L’Arsenal è reduce da un pessimo pareggio in casa del Watford, in cui i Gunners si sono fatti rimontare un doppio vantaggio. Emery a Siviglia si era distinto per allestire una squadra forse non bellissima ma estremamente tignosa, solida in fase di non possesso.

Oggi il suo Arsenal ha invece grossi problemi difensivi, è una squadra piuttosto instabile all’interno dei 90′. Soffre in particolare nelle transizioni negative quando si perde palla, non è una formazione che riesce ad avere il pieno controllo della gara. Non ha una fase di possesso sufficientemente organizzata e non si sa difendere bene di posizione. Le partite sono quindi un incontro di pugilato in cui i Gunners rischiano parecchio ad ogni match.