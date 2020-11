L’Arsenal farebbe sul serio per Eriksen, destinato a lasciare l’Inter nel calciomercato di gennaio

Spunta anche l’Arsenal nella corsa a Christian Eriksen, destinato a lasciare l’Inter nel mercato di gennaio. Il fantasista danese con molta probabilità resterà fuori anche questa sera contro il Real Madrid e sembra ormai ai margini dei progetti tecnici di Antonio Conte.

Eriksen potrebbe quindi tornerà in Inghilterra, con l’Arsenal che sarebbe interessato al giocatore e potrebbe strapparlo all’Inter ad un prezzo di saldo intorno ai 13 milioni di euro come scrive ESPN. L’ex Tottenham nonostante i suoi trascorsi negli ‘Spurs’ accetterebbe di buon grado la destinazione, con i ‘Gunners’ che sarebbero in vantaggio rispetto a Manchester United e Chelsea.