Arsenal, Lichtsteiner spettatore a Londra: il terzino non gioca mai

Stephan Lichtsteiner si prepara ad appendere le scarpe al chiodo: a Baku ci sarà da spettatore. All’Arsenal non gioca mai

Stephan Lichtsteiner si congratula con Allegri: «Auguro il meglio sia a lui che alla Juventus» mentre sarà spettatore della finale di Europa League del suo Arsenal. Il terzino svizzero è stato uno dei pilastri della Juventus dei primi scudetti, ma con i Gunners non è mai riuscito ad incidere. A Baku, non sarà nemmeno convocato.

A Londra, numeri non proprio esaltanti per Lichtsteiner. Quest’anno poche apparizioni, spesso da subentrante e numerose le esclusioni dai convocati. Questa stagione solamente 14 presenze con zero gol e assist. Lo svizzero si prepara ad appendere le scarpe al chiodo…