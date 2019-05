Arsenal, Henrikh Mkhitaryan salta la finale di Europa League: ecco i motivi

Henrikh Mkhitaryan non giocherà la finale di Europa League del prossimo 29 maggio. L’Arsenal, a causa delle tensioni politiche tra Armenia e Azerbaijan, ha preso la decisione di non inserire nella lista dei convocati il suo tesserato. La scelta è stata presa in accordo tra Arsenal, Mkhitaryan e la sua famiglia per evitare problemi politici.

Nonostante il governo azero aveva aperto a Mkhitaryan la possibilità di giocare a Baku, si è preferito evitare inutili problematiche. I motivi sono le tensioni tra i due paesi, provocate dal controllo politico della regione del Nagorno-Karabakh che si è dichiarata indipendente nel 1991 pur appartenendo al territorio azero.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."

Full statement 👇

— Arsenal FC (@Arsenal) May 21, 2019