Arsenal-Napoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Arsenal-Napoli, andata quarti di finale Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Arsenal di mister Emery è pronto ad ospitare il Napoli di Carlo Ancelotti in occasione della gara di andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21 presso l’Emirates Stadium.

Un match molto importante per la squadra di Carlo Ancelotti, che si trova ad affrontare una formazione di livello come i Gunners di Unai Emery. Il Napoli nelle ultime uscite, eccetto il match dell’Olimpico in campionato contro la Roma, è sembrato meno brillante del solito e stasera si trova a dover sfatare un tabù: nel corso della sua storia, infatti, non ha mai vinto in terra britannica.

Arsenal-Napoli 0-0: tabellino

ARSENAL (3-4-3): Cech; Sokratis, Koscienly, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubemayang. Allenatore: Emery

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Allan, Zielinski; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Mallenco (Spagna)

Arsenal-Napoli: diretta live e sintesi

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Arsenal-Napoli.

Arsenal-Napoli: formazioni ufficiali

ARSENAL (3-4-3): Cech; Sokratis, Koscienly, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubemayang. A disposizione: Iwobi, Guendozi, Elneny, Leno, Suarez, Mkhitaryan, Mustafi. Allenatore: Emery

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Allan, Zielinski; Insigne, Mertens. A disposizione: Ospina, Malcuit, Ghoulam, Chiriches, Ounas, Younes, Milik. Allenatore: Ancelotti

Arsenal-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Arsenal-Napoli: i precedenti del match

Sono solo due i precedenti tra Arsenal e Napoli in competizioni UEFA, entrambi nella fase a gironi della Champions League 2013/14: vittoria per l’Arsenal 2-0 all’Emirates, prima di perdere con lo stesso punteggio allo Stadio San Paolo.

Arsenal-Napoli: l’arbitro del match

Sarà il signor Alberto Undiano Mallenco a dirigere il match tra Arsenal e Napoli in occasione della gara di andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21 presso l’Emirates Stadium. Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Ceraín saranno gli assistenti arbitrali, mentre Diego Barbero Sevilla IV uomo. Al Var ci sarà Xavier Estrada Fernández, assistente Var sarà invece José Luis Munuera Montero.

Arsenal-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Arsenal-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD), Sky Sport (canale 252 satellitare in HD) e in chiaro su TV8 (canale 508 del digitale terrestre in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.