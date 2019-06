Arsenal, non solo Ramsey. C’è il comunicato, ecco chi saluta – FOTO

L’Arsenal dice addio ad alcuni giocatori simbolo del club, ma non solo. A partire dal 30 giugno, scadrà il contratto dei seguenti giocatori: Peter Cech, Cohen Bramall, Charlie Gilmour, Stephan Lichtsteiner, Danny Welbeck, Julio Plezeguelo e Aaron Ramsey.

Il club ha salutato i calciatori su Twitter. Per alcuni il futuro è già deciso: tra tutti spicca Ramsey, promesso sposo della Juventus.

Good luck in the future, lads – and thanks for everything ❤️

